Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190215.4 Itzehoe: Roller-Diebstahl

Itzehoe (ots)

Innerhalb der letzten Tage haben Diebe in Itzehoe im Bereich des Tierheims einen Motorroller entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Am Samstag des vergangenen Wochenendes stellte der Geschädigte seinen schwarzen Piaggio-Roller mit weißer Sitzbank auf dem Parkplatz der Hafenstraße gegenüber des Tierheims ab. Als er das Fahrzeug am gestrigen Tag wieder in Betrieb nehmen wollte, war es verschwunden. Eine Absuche des Bereichs nach dem Kleinkraftrad verlief negativ. Der Roller, der das Kennzeichen 933 HBL besaß, dürfte einen Wert von 1.400 Euro besitzen.

Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Fahrzeugs geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

