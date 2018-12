POL-IZ: 181203.2 Itzehoe: Drogen, Alkohol und kein Führerschein

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe den Fahrer eines Golfs einer Verkehrskontrolle unterzogen und im Zuge dessen einige ordnungs- und strafrechtliche Verstöße festgestellt.

Um 02.00 Uhr stoppten die Beamten in der Geschwister-Scholl-Allee einen VW, in dem sich zwei Personen befanden. Noch bevor die Einsatzkräfte zu Wort kamen, räumte der Fahrer ein, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Zudem sei der Wagen nicht zugelassen - die angebrachten Kennzeichen gehörten zu einem anderen Auto, das bereits stillgelegt war. Im Gespräch mit dem redseligen 35-Jährigen stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Während der Beschuldigte einen Atemalkoholtest absolvierte, gab er an, vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Letztlich musste der Mann sich zum Nachweis von Drogen der Entnahme einer Blutprobe unterziehen. Sein Promillewert lag bei 0,6. Von dem Fahrzeug entfernten die Ordnungshüter die Kennzeichen und behielten die Zulassungsbescheinigung I ein. Nun muss sich der aus der Nähe von Itzehoe Stammende wegen diverser Delikte verantworten, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell