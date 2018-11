POL-IZ: 181129.1 Albersdorf : Betrunkener Rollerfahrer

Albersdorf (ots) - Ein 25 Km/H Motorroller in leichten Schlangenlinien fiel einer Polizeistreife am Mittwoch, den 28.11.18, gegen 23.15 Uhr, in der Süderstraße in Albersdorf auf. Bei der Kontrolle des Fahrers bemerkten die Beamten eine Tüte, die zwischen den Beinen des 50 jährigen Albersdorfers stand. Sie enthielt geleerte Flaschen hochprozentigen Alkohols. Der Fahrer pustete 1.1 Promille und räumte zudem ein, auch Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige.

