POL-IZ: 180705.3 Wesselburen: Mit fast zwei Promille am Steuer

Wesselburen (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife in Wesselburen einen Autofahrer überprüft und dabei festgestellt, dass der Dithmarscher unter dem erheblichen Einfluss von Alkohol stand. Der 31-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Kurz nach Mitternacht fiel den Beamten ein Fahrzeug samt Anhänger auf, dessen Insasse recht forsch in die Straße Am Markt einbog. Die Polizisten entschieden sich zu einer Überprüfung des Wagens und bemerkten aus dem Auto strömenden Alkoholgeruch. Der Fahrer sprach verwaschen und gab an, vor Fahrtantritt zwei Bier getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei dem 31-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille, worauf die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme anordneten. Den Führerschein des Mannes behielten sie ein und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

