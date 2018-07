POL-IZ: 180705.2 Brunsbüttel: Trunkenheitsfahrt mit "Plattfuß"

Brunsbüttel (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Zeugen der Polizei ein defektes Fahrzeug in Brunsbüttel gemeldet, dessen Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. 1,59 Promille schlugen letztlich für den Beschuldigten zu Buche.

Um 02.30 Uhr alarmierte ein Mann die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, wie ein Verkehrsteilnehmer seinen beschädigten Volkswagen in der Scholerstraße abstellte und sich schwankend in Richtung Grüner Weg entfernte. Eine Streife suchte den Verdächtigen schließlich an seiner Wohnanschrift auf und stellte fest, dass er angetrunken war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille, worauf sich der 25-Jährige einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Ein Unfallschaden liege dem "Plattfuß" nicht zugrunde, so der Dithmarscher. Mit dem kaputten Reifen sei er bereits aus Marne nach Brunsbüttel gekommen.

Den Führerschein des Beschuldigten stellten die Beamten sicher - der Mann wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

