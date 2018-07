POL-IZ: 180704.1 Heide: Brand eines Mehrfamilienhauses

Heide (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Feuer in Heide einen erheblichen Sachschaden an einem Mehrfamilienhaus angerichtet. Die Brandursache ist noch unklar, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Um 02.25 Uhr entdeckten Zeitungausträger einen in Flammen stehenden Sichtschutzzaun an der Wand eines zweigeteilten Mehrparteienhauses in der Röntgenstraße. Die Zeugen alarmierten Polizei und Feuerwehr und weckten einige der Bewohner, die das Gebäude weitgehend unversehrt verließen. Eine gänzliche Evakuierung des Objektes erfolgte schließlich durch die Feuerwehr. Erste Löschversuche durch einen Hausbewohner verliefen erfolglos. Die Flammen griffen trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr auf eine Überdachung und anschließend auf die beiden Dächer der einzelnen Haushälften über. Der Brand richtete insbesondere im oberen Stockwerk einen erheblichen Schaden an, der sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Euro belaufen dürfte. Um 05.00 Uhr meldete die Feuerwehr "Brand gelöscht".

Eine Hausbewohnerin kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Heider Kripo hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, eine Besichtigung des Brandortes findet voraussichtlich am heutigen Nachmittag statt.

