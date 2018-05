POL-IZ: 180504.2 Hennstedt: Hühner entwendet - Zeugen gesucht!

Hennstedt (ots) - Offenbar sollte es so aussehen, als sei der Fuchs am Werk gewesen. Tatsächlich scheint aber ein Dieb menschlicher Gattung in der Nacht zum Maifeiertag zwei Hühner in Hennstedt entwendet zu haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 23.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Hühnerstall in der Itzehoer Straße - Spuren hinterließ er dabei nicht. Er stahl zwei Hennen - einige ihrer Federn fanden sich nach Feststellung der Tat auf dem Rasen vor dem Stall. Die geschädigte Tierhalterin schloss aufgrund der Gesamtsituation ein wilderndes Tier aus - sie erstattete eine Online-Anzeige.

Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell