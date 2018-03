POL-IZ: Zeugen gesucht

Burg (Dithmarschen) (ots) - Am Montag den 26.02.2018, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, hatte eine 17 jährige aus St. Michaelisdonn ihr schwarzes Mountainbike (26 Zoll mit Trapezrahmen) vor der Amtsverwaltung in Burg (Dithmarschen), Holzmarkt 7, an dem dortigen Fahrradständer verschlossen abgestellt.

Um 12:00 Uhr stellte sie fest, dass ihr Mountainbike entwendet worden war. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Burg nach den dreisten Tätern.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Burg gerne persönlich oder unter der Telefonnummer 04825-2310 entgegen.

