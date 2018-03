POL-IZ: 180301.1 Itzehoe: Gewahrsam nach nicht befolgtem Platzverweis

Itzehoe (ots) - Zwei junge Männer mussten in der Nacht zum Mittwoch einige Stunden im Polizeigewahrsam verbringen, nachdem sie gegen einen Platzverweis verstoßen haben und einer der Herren eine Scheibe beschädigt hat.

Kurz nach 02.00 Uhr erteilte eine Streife zwei 18-Jährigen einen Platzverweis, nachdem die Heranwachsenden in einer Spielothek in der Itzehoer Innenstadt unangenehm aufgefallen waren und das Etablissement nach Aufforderung der dortigen Mitarbeiterin nicht verlassen wollten. Die Einsatzkräfte begleiteten die Männer aus der Spielhalle und untersagten ihnen den Aufenthalt auch im Bereich vor dem Gebäude. An diese Ansage hielt sich da Duo jedoch nicht lange, denn um 03.00 Uhr tauchte es erneut vor dem Laden auf und randalierte. Dabei zerstörte einer der 18-Jährigen eine Scheibe der Spielothek, woraufhin die Angestellte noch einmal die Polizei rief. Eine Streife nahm die alkoholisierten und uneinsichtigen Männer daraufhin mit brauchte sie zur Durchsetzung des Platzverweises für einige Stunden in eine Gewahrsamszelle. Die Kosten hierfür müssen die Betroffenen tragen, einer von ihnen wird sich zudem wegen der Sachbeschädigung verantworten müssen.

Merle Neufeld

