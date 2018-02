POL-IZ: 180228.4 Itzehoe: Unter Einfluss berauschender Mittel am Steuer

Itzehoe (ots) - Dienstagabend hat eine Streife nach dem Hinweis einer Zeugin einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der in Itzehoe unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist.

Gegen 21.40 Uhr fiel einer Verkehrsteilnehmerin die unsichere Fahrweise eines Mannes auf, der unter anderem trotz Hupens die Grünphase einer Ampelanlage in der Brückenstraße nicht zur Weiterfahrt nutzte. Die Zeugin folgte dem Renault bis zur Tankstelle in der Edendorfer Straße, wo eine Streife den Fahrzeugführer schließlich kontrollierte. Der Mann stand unter dem minimalen Einfluss von Alkohol - ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 0,11 Promille -, gab aber an, aus gesundheitlichen Gründen unterschiedliche Medikamente eingenommen zu haben. Ein Drogenvortest, den der Beschuldigte auf der Itzehoer Wache absolvierte, verlief ebenfalls positiv. Die Beamten ordneten darauf die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem 61-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Neben der Fahrzeug-Chipkarte stellten die Einsatzkräfte ein Messer sicher, das der Dithmarscher bei sich hatte.

