POL-IZ: 180228.3 Glückstadt: Listiger Dieb entwendet Portemonnaie

Glückstadt (ots) - Wieder einmal ist es einem listigen Dieb gelungen, einer Seniorin während des Einkaufs unbemerkt das Portemonnaie zu entwenden - Tatort war der LIDL-Markt in Glückstadt.

Am gestrigen Tag hielt sich eine Glückstädterin in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr in dem Markt in der Nordmarkstraße auf. Als sie sich auf den Weg zur Kasse machte, bemerkte sie, dass ihre Umhängetasche verdächtig leicht und geöffnet war. Bei einem Blick in die Tasche registrierte sie das Fehlen ihrer Geldbörse und nahm zunächst an, diese zuhause liegengelassen zu haben. Zurück in der Wohnung, stellte die Rentnerin jedoch fest, dass das Geld nicht dort war, sondern offenbar im dem Geschäft gestohlen wurde. Im Nachhinein erinnerte sich die Geschädigte an eine verdächtige männliche Person, die sie am Regal mit Kosmetikartikeln angesprochen hatte und die offenbar in Begleitung eines weiteren Mannes war. Möglicherweise hat das Duo die 75-Jährige im Zuge der Ablenkung durch das Gespräch bestohlen. Laut der Anzeigenden war der Fremde mit einem Mantel bekleidet und sprach gebrochenes Deutsch. Wer Hinweise zu der Person geben kann, sollte sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

