POL-IZ: 180228.1 Hedwigenkoog: Brand eines Einfamilienhauses

Hedwigenkoog (ots) - Dienstagnachmittag ist es in Hedwigenkoog aus bisher ungeklärter Ursache zu dem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen 15.15 Uhr ging das Haus in der Koogchaussee in Flammen auf, Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht in dem Objekt. Trotz des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr brannte das Gebäude komplett nieder. Gegen 18.00 Uhr waren die Löscharbeiten weitgehend beendet. Eine Besichtigung des Brandortes durch die Brandermittler der Kripo war am gestrigen Tag noch nicht möglich und wird voraussichtlich heute erfolgen. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen bei mindestens 100.000 Euro liegen.

