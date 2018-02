POL-IZ: 180227.1 Auufer: Schwerer Unfall auf der Landesstraße 171

Auufer (ots) - Montagnachmittag hat sich in Auufer ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Fahrzeugs ereignet. Der Insasse erlitt dabei schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus.

Gegen 15.45 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit einem Kia samt Anhänger die Hauptstraße in Auufer aus Richtung Wittenbergen kommend in Richtung Wulfsmoor. In einer Rechtskurve kam der Mann aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Graben und stieß gegen eine Feldzufahrt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wittenbergen und Kellinghusen bargen den Fahrzeugführer aus dem auf der Seite liegenden Wagen. Ein Hubschrauber brachte den Senior mit Kopfverletzungen in eine Klinik. An dem Unfallwagen und an dem Anhänger entstand jeweils Totalschaden. Zur Bergung des Unfallwracks, für die Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme war die Straße für rund zwei Stunden gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dadurch nicht.

Merle Neufeld

