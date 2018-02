POL-IZ: 180226.10 Weddingstedt: Polizei nimmt radelnden Dieb fest

Weddingstedt (ots) - Am Samstagabend hat sich in Weddingstedt ein mit einem Fahrrad ausgerüsteter Dieb in einem Schuppen an fremdem Eigentum bedient, hat sich erwischen und dann festnehmen lassen. Ihm wird nun der Diebstahl mit Waffen vorgeworfen.

Um 21.30 Uhr bemerkte ein Bewohner der Straße Alter Landweg eine unberechtigte Person in seinem Geräteschuppen. Diese lud auf ein mitgebrachtes Lastenrad einige Gegenstände und gab auf Ansprache durch den Berechtigten an, jetzt gehen zu wollen. Während der Mann mit dem Dieb sprach, alarmierte seine Ehefrau die Polizei, die den Beschuldigten kurz darauf in Tatortnähe festnahm. Bei ihm handelte es sich um einen 42-jährigen Rumänen, der alkoholisiert und mit einem Messer bewaffnet war. Das Fahrrad des Mannes, das mit diversen elektrischen Werkzeugen bestückt war, stellten die Einsatzkräfte sicher - es stammte aus einem Diebstahl in Hamburg. Ob der polizeilich bereits Bekannte für weitere Taten in Frage kommt, bleibt zu klären. Mittlerweile befindet er sich in der Itzehoer Justizvollzugsanstalt, nachdem ein Richter Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen hat - einen festen Wohnsitz konnte der Beschuldigte nicht nachweisen.

Merle Neufeld

