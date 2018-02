POL-IZ: 180226.8 Itzehoe: Beschuldigter beleidigt polizeiliche Einsatzkräfte

Itzehoe (ots) - Nachdem der Mitarbeiter eines Ordnungsdienstes in der Nacht zum Samstag einen 18-Jährigen mit Reizgas besprüht hatte, beleidigte und bedrohte er die darauf alarmierten Einsatzkräfte. Nun muss der 39-Jährige sich nicht nur wegen der gefährlichen Körperverletzung, sondern zudem wegen der Beleidigung und der Bedrohung verantworten.

Als eine Streife gegen 01.45 Uhr an einem Itzehoer Lokal vorbeifuhr, machte eine kleine Personengruppe auf sich aufmerksam. Hintergrund dessen war nach derzeitigen Erkenntnissen der Einsatz von Reizgas durch einen Türsteher gegenüber einem Gast, der offenbar in der Lokalität Streit hatte und den Laden trotz Aufforderung zunächst nicht verlassen wollte. Um seinen Verweis durchzusetzen, nutzte der Beschuldigte schließlich neben Pfefferspray körperliche Gewalt und schlug auf den Besucher ein. Während die Besatzung eines Rettungswagens den Geschädigten versorgte, suchte die Polizei das Gespräch mit dem Beschuldigten. Der zeigte sich wenig kooperativ und sehr aggressiv. Einer Durchsuchung seiner Person begegnete er mit Beschimpfungen und Bedrohungen zum Nachteil der Beamten, ließ die Maßnahme letztlich aber über sich ergehen. Ein Reizgassprühgerät fanden die Polizisten dabei nicht auf. Der Verletzte, der zu dem Geschehen wenig sagen konnte, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich mit der Itzehoer Polizei unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell