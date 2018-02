POL-IZ: 180226.6 Lägerdorf: Fahrt unter Drogeneinfluss

Lägerdorf (ots) - Sonntagnachmittag hat eine Itzehoer Streife einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen.

Um 14.00 Uhr entschlossen sich Polizisten, den Fahrer eines Renaults in der Stiftstraße in Lägerdorf einer Verkehrskontrolle zu unterzeihen. Bei der Prüfung der Verkehrstüchtigkeit des 18-Jährigen stellten die Einsatzkräfte eine träge Pupillenreaktion bei ihrem Gegenüber fest, was einen vorangegangenen Drogenkonsum vermuten ließ. Ein darauf von dem Betroffenen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf den Wirkstoff Morphin. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem aus dem Itzehoer Umland Stammenden die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Der 18-Jährige wird sich nun wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell