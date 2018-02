POL-IZ: 180226.4 Hingstheide: Feuer auf landwirtschaftlichem Hof

Hingstheide (ots) - In einem kleinen Wohnhaus auf dem Grundstück eines Bauernhofes in Hingstheide ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Feuer aus unklarer Ursache gekommen. Die Schadenshöhe ist aktuell noch nicht zu beziffern.

Gegen 05.30 Uhr brach ein Feuer in einem Abstellraum des rund 120 Jahre alten Gebäudes in der Bokeler Straße aus. Es zerstörte die Zwischendecke zum Dachboden, bevor die Freiwillige Feuerwehr die Flammen löschte. Im Zuge der Arbeiten der Feuerwehr mussten Teile des Daches eingerissen werden, die Gesamtschadenshöhe ist noch unklar. Das Objekt ist nach dem Brand noch bedingt bewohnbar.

Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Itzehoer Kripo übernommen - was für das Feuer ursächlich war, ist bis jetzt noch nicht geklärt.

Merle Neufeld

