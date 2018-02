POL-IZ: 180223.5 Sankt Michaelisdonn: Unfallverursacher und Zeugen gesucht!

Sankt Michaelisdonn (ots) - Nachdem es bereits am 8. Februar 2018 in Sankt Michaelisdonn an einer Fußgängerfurt zu der Berührung eines Autos mit einem Fußgänger gekommen ist, sucht die Polizei nun nach dem Unfallverursacher, der den Vorfall möglicherweise gar nicht bemerkt hat.

Um 18.40 Uhr wollte ein 14-Jähriger die Johannssenstraße bei Grünlicht in Richtung der Bahnhofstraße überqueren. Nach einem Blickkontakt zu einem Autofahrer, der von der Bahnhofstraße nach links in die Johannssenstraße abbiegen wollte, anhielt und Handzeichen gab, marschierte der Junge los. Der Fahrer des schwarzen Wagens setzte ebenfalls seinen Weg fort, so dass es zu einer leichten Berührung der rechten Fahrzeugseite mit dem Fußgänger kam. Der Unfallverursacher hielt nicht an - unter Umständen hat er die Kollision gar nicht registriert.

Die Mutter des jungen Dithmarschers meldete den Unfall erst am Folgetag der Polizei - ihr Sohn hatte sich bei dem Unglück eine leichte Verletzung zugezogen.

Die Polizei bittet nun Zeugen oder den Unfallfahrer selbst, sich unter der Telefonnummer 04851 / 95070 in Marne zu melden.

