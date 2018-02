POL-IZ: 180223.4 Süderdeich: Widerstand bei der Vollstreckung von Haftbefehlen

Süderdeich (ots) - Donnerstagvormittag hat eine Streife gemeinsam mit einem Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Meldorf eine Anschrift in Süderdeich aufgesucht, um dort unter anderem mehrere Haftbefehle zu vollstrecken. Der Betroffene zeigte keine große Freude über das Erscheinen seiner Besucher und leistete erheblichen Widerstand. Letztlich kam er in die Justizvollzugsanstalt.

Polizei und Gerichtsvollzieher klingelten an der Tür des 53-Jährigen, worauf eine Frau öffnete und angab, der Gesuchte sei nicht zuhause. Nur wenig später stellte sich allerdings heraus, dass er sehr wohl da war, sich jedoch verborgen hielt. Mit dem Besuchsgrund konfrontiert und damit, dass eine Zahlung der Strafen eine Haft entbehrlich machen würden, wurde der Dithmarscher zusehends ungehaltener, so dass die Einsatzkräfte ihm Handfesseln anlegten. Zahlen wollte der Mann die fälligen Gelder trotzdem nicht und wehrte sich vehement gegen die darauf folgende Mitnahme - dabei schlug er einem Beamten mit dem Ellenbogen ins Gesicht. Schließlich gelang es den Polizisten, den aggressiven Widerständler zunächst auf die Dienststelle und anschließend in die Itzehoer Justizvollzugsanstalt zu bringen. Beide Streifenbeamten erlitten im Zuge des Widerstandes leichte Verletzungen, so dass sich der 53-Jährige nun wegen der Körperverletzung und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

