POL-IZ: 171117.2 Itzehoe: Unfallflucht unter Drogeneinfluss

Itzehoe (ots) - Donnerstagabend hat ein Mann beim Ausparken in Itzehoe ein anderes Auto beschädigt und ist vom Ort geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung ergriff eine Streife den Beschuldigten, der sichtbar unter dem Einfluss von Drogen stand.

Kurz nach 20.00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, nachdem er gesehen hatte, wie der Fahrer eines Volvos während des Ausparkens in der Bentweide ein anderes Fahrzeug rammte und sich dann vom Unfallort entfernte. Da der Beobachter sich das Kennzeichen des Unfallverursachers gemerkt hatte, gelang es einer Streife nur wenig später, den Flüchtigen in der Wellenkamper Chaussee zu stoppen. Einige Anzeichen deuteten darauf hin, dass der 43-Jährige Drogen konsumiert hatte, was ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte. Ein Beamter ordnete darauf die Entnahme einer Blutprobe an, die ein Arzt auf dem Itzehoer Polizeirevier entnahm. Den Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmten die Einsatzkräfte und die Fahrzeugschlüssel behielten sie erst einmal ein.

Der aus dem Kreis Steinburg Stammende wird sich nun wegen der Verkehrsunfallflucht und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses berauschender Mittel verantworten müssen.

Merle Neufeld

