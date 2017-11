POL-IZ: 171117.1 Meldorf: Angebliche Polizisten rufen Seniorinnen an

Meldorf (ots) - Am Donnerstagabend haben gleich zwei ältere, im Meldorfer Umland wohnende Damen Anrufe erhalten, in denen sich Unbekannte als Polizeibeamte ausgaben. In beiden Fällen versuchten die Anrufer Auskünfte über die Vermögensverhältnisse der Anzeigenden zu erlangen, erhielten diese aber nicht.

Um 18.45 Uhr klingelte bei einer 79-Jährigen in Elpersbüttel das Telefon - am Apparat war eine männliche Person, angeblich ein Polizist. Der begann das Gespräch mit einer persönlichen Frage nach dem Wohlbefinden der Seniorin, die darauf sofort skeptisch reagierte, das Telefonat beendete und die Polizei informierte. Vermutlich hat ihr promptes Handeln sie davor bewahrt, Opfer eines Betrügers zu werden.

Etwas länger dauerte das Gespräch einer 82-Jährigen in Nindorf / Farnewinkel mit zwei Unbekannten, die im Wechsel mit der Rentnerin sprachen. Beide, ein Mann und eine Frau, bezeichneten sich als Polizisten und tischten der Anzeigenden eine unwahre Geschichte auf, um Kontodaten zu erfragen und Informationen zu im Haus der Seniorin gelagerten Werten zu erlangen. Glücklicherweise legte auch die zweite Geschädigte ein gesundes Misstrauen an den Tag und beendete schließlich das Gespräch ohne die gewünschten Informationen erteilt zu haben.

In beiden Fällen liegen zu den angeblichen Polizisten keine Hinweise vor. Die Zielrichtung ihrer Anrufe dürfte jedoch dieselbe gewesen sein, nämlich auf betrügerische Weise Geld oder andere Wertgegenstände zu erlangen. Beide Geschädigte reagierten vorbildlich, indem sie sehr frühzeitig die Gespräche beendeten und die Polizei informierten.

