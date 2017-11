POL-IZ: 171116.4 Büsum: Resthof brennt komplett nieder

Büsum (ots) - In der Nacht zu heute ist in Büsum ein leerstehender Resthof aus noch nicht geklärter Ursache komplett nieder gebrannt. Die Ermittlungen in diesem Fall hat die Heider Kripo übernommen.

Gegen 04.00 Uhr kam es zu einem Feuer in dem unbewohnten, kombinierten Wohn- und Wirtschaftsgebäude in der Straße Neuenkoog. Bei Eintreffen mehrerer Freiwilliger Feuerwehren stand das Objekt bereits im Vollbrand, so dass es auch in Teilen nicht mehr gerettet werden konnte. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500.000 Euro belaufen.

Erkenntnisse zur Brandursache liegen bisher nicht vor, eine Besichtigung des zerstörten Hofes durch die Brandermittler der Heider Kripo wird voraussichtlich morgen erfolgen.

Merle Neufeld

