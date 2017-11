POL-IZ: 171116.3 Itzehoe: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht!

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben Diebe am Itzehoer Krankenhaus einen Kleinwagen entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder auf den Verbleib des Autos geben können.

Am Dienstag stellte der Geschädigte gegen 18.00 Uhr seinen schwarzen Hyundai Getz mit dem Kennzeichen IZ-KY 14 in der Robert-Koch-Straße auf der Parkfläche südlich der Rudolf-Virchow-Straße ab. Als er am Folgetag um 07.30 Uhr zu dem Ort zurückkehrte, war sein Wagen weg. Eine Absuche des Nahbereichs nach dem PKW verlief negativ - offenbar war das Fahrzeug gestohlen worden.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

