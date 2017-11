POL-IZ: 171116.1 Itzehoe: Nach Drogenkonsum mit dem Auto unterwegs

Itzehoe (ots) - In der Nacht zu heute hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos saß. Er musste die Entnahme einer Blutprobe über sich ergehen lassen.

Um 01.50 Uhr kontrollierten Beamte den Fahrer eines Volvos in der Brunnenstraße. Während der Maßnahme stellten die Einsatzkräfte starken Marihuana-Geruch bei ihrem Gegenüber fest. Zudem deutete die Pupillenreaktion des Itzehoers auf vorangegangenen Drogenkonsum hin. Auf Nachfrage räumte der 34-Jährige nach einigem Zögern schließlich ein, regelmäßig Marihuana zu konsumieren. Nachdem der Betroffene einen Drogenvortest abgelehnt hatte, ordneten die Polizisten eine Blutprobenentnahme an - die führte ein Arzt auf dem Itzehoer Revier durch. Im Anschluss daran wurde der Verkehrsteilnehmer wieder entlassen. Er wird sich wegen dem Führen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittlegesetz verantworten müssen, da er eine kleine Menge Drogen bei sich hatte.

