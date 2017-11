POL-IZ: 171115.1 Burg: Zeugen nach Diebstahl gesucht!

Burg (ots) - Nach dem Diebstahl eines Laptops in einem Aldi-Markt in Burg am Dienstagabend sucht die Polizei dringend nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Stehlguts geben können.

Kurz vor 19.00 Uhr hielt sich ein vermeintlicher Kunde in dem Geschäft in der Bahnhofstraße auf. Bei Verlassen des Ladens passierte er den Kassenbereich ohne dort Waren zu bezahlen - scheinbar wollte er nichts kaufen. Als eine der Mitarbeiterin dem Mann allerdings hinterher sah, entdeckte sie den Karton eines Laptops, den der Unbekannte unter seiner Kleidung zu verbergen versuchte. Die Kassiererin rief dem Dieb hinterher - der allerdings flüchtete durch die Ausgangstür und löste dort den Alarm aus. Mehrere Zeugen beobachteten den Vorfall, konnten den Beschuldigten jedoch nicht stoppen. Er lief in Richtung Lindenstraße und verschwand schließlich gänzlich. Laut der Anzeigenden war der Täter 170 bis 175 cm groß, kräftig und etwa 30 Jahre alt. Er hatte einen dunkleren Teint und einen Vollbart und war mit einer dunkelgrünen Kapuzenjacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise auf die beschriebene Person geben können oder die möglicherweise die Tat beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 2310 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell