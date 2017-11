POL-IZ: 171114.3 Delve: Unter Drogen- und Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Delve (ots) - Dass auch nur eine kleine Spritztour unter dem Einfluss von Rauschmitteln und ohne Führerschein nicht okay ist, befanden mehrere junge Leute, als ihr Kumpel eine solche Fahrt unternahm. Sie informierten die Polizei und trugen damit hoffentlich dazu bei, dass der junge Mann künftig vernünftiger handelt.

Am Montagabend saßen einige Personen in Delve in einem Gartenhaus zusammen. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe nahm sich gegen 22.00 Uhr das Auto einer Anwesenden und fuhr in nicht nüchternem Zustand in Begleitung zweier Freunde eine kleine Runde. Dieses Verhalten missfiel einigen seiner Bekannten offenbar, denn sie riefen die Polizei. Wie sich herausstellte, stand der Dithmarscher mit 0,64 Promille nicht nur unter Alkoholeinfluss, sondern er räumte zudem ein, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ein darauf durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, so dass die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Neben der Drogen- und der Alkoholfahrt muss sich der Beschuldigte wegen des Fahrens ohne erforderliche Erlaubnis verantworten, denn einen Führerschein besaß er nicht. Viel Ärger für wenig Spaß - hoffentlich ist das dem 18-Jährigen eine Lehre!

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell