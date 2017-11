POL-IZ: 171113.1 Hochdonn: 8 Leitpfosten herausgerissen

Hochdonn (ots) - Am vergangen Samstagabend, 11.11.2017, Zeitraum ist nicht genau bekannt, wurden auf der Strecke zwischen den Ortschaften Großenrade und Hochdonn, Kreisstraße 21, insgesamt 8 Leitpfosten entfernt und zum Teil auf die Straße geworfen. Ein Autofahrer, der in Richtung Hochdonn unterwegs war, kollidierte in der Dunkelheit mit einem der Leitpfosten und erlitt dabei einen Schaden am PKW. Die Polizei in Burg sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht auf der Strecke etwas beobachtet haben. Telefon: 04825-2310.

