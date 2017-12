Bad Hersfeld (ots) - LUDWIGSAU-FRIEDLOS (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). In der Nacht zum Freitag (22.12.) wurde in der Hersfelder Straße in eine Gaststätte eingebrochen. Dabei wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld gestohlen. Außerdem wurden noch sieben Flaschen Whisky, Jack Daniels und Red Label, gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

