POL-HEF: Medienmitteilung Nr.3 der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg vom Donnerstag, 16.11.17

Bad Hersfeld (ots) - Laptop und Handy aus Pkw gestohlen BEBRA-WEITERODE. Am Mittwoch (15.11.), zwischen 00.00 und 07.45 Uhr, wurde vermutlich mit einem sog. Nothammer die hinter Scheibe eines Pkw eingeschlagen und aus dem Auto ein Laptop und ein Mobiltelefon gestohlen. Das Auto war in der Straße Am Fläßchen am Straßenrand geparkt. Über die Schadenshöhe ist noch nichts bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Rotenburg, Tel.: 06623/9370 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache

Schwarzes Damenrad gestohlen BAD HERSFELD. Bereits am Dienstag (14.11.), zwischen 12.30 und 13.00 Uhr, wurde in der Benno-Schilde-Straße, Fußgängerzone, vor einem Lebensmittelmarkt ein schwarzes Damenfahrrad der Marke Tchibo, Typ Tour D´Azur, gestohlen. Der Schaden soll ca. 30 Euro betragen.

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt BAD HERSFELD. Unbekannte Täter versuchten am Donnerstagmorgen (16.11.), um 01.20 Uhr, die Glasschiebetür eines Lebensmittelmarktes in der Carl-Benz-Straße aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

Diebstahl aus Jacke im Wartezimmer von Arztpraxis BAD HERSFELD. Einem 77-jährigen Mann- wurde am Mittwochmorgen (15.11.), zwischen 08.00 und 09.30 Uhr, bei einem Arztbesuch in einer Bad Hersfelder Arztpraxis aus einer Jackentasche die Geldbörse gestohlen mit etwas Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten gestohlen. Der Rentner hatte die Jacke im Wartezimmer an einer Garderobe gehangen. Als er aus den Praxisräumen zurückkehrte war die Geldbörse gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

