POL-HEF: KORREKTUR: Erhebliche Verkehrsbehinderungen auf BAB A7 zwischen Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld-West

Bad Hersfeld (ots) - Korrektur vorletzter Absatz:

Derzeit ist damit zu rechnen, dass die A7 in Fahrtrichtung SÜD noch mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt sein wird!!!

Unsere Meldung von 08:49 Uhr:

Bad Hersfeld - KIRCHHEIM (Landkreis Hersfeld-Rotenburg). Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagmorgen (16.11.), gegen 07.25 Uhr, auf der Bundesautobahn A7, zwischen den Anschlussstellen Hersfeld-West und dem Kirchheimer Dreieck, Fahrtrichtung Süd, ein Sattelzug in Brand. Derzeit sind mehrere Feuererwehren mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Autobahn ist in Richtung Kirchheimer Dreieck voll für den Verkehr gesperrt.

Auf die Umleitungsempfehlungen hatten wir bereits mit einer Rundfunkwarnmeldung berichtet!

Der Sattelzug ist mit 22 Tonnen Sperrholz beladen. Dadurch treten bei der Brandbekämpfung immer wieder Glutnester auf. Dadurch muss auch zeitweise die Autobahn in Gegenrichtung (Kassel) voll für den Verkehr gesperrt werden.

Derzeit ist damit zu rechnen, dass die A7 in Fahrtrichtung Nord noch mehrere Stunden für den Verkehr voll gesperrt sein wird!!!

Durch Schaulustige kommt es in Richtung Norden (Kassel) zu Verkehrsbehinderungen. Die Autofahrer werden gebeten in angepasste4r Geschwindigkeit in Richtung Nord weiter zu fahren! Dadurch auch Rückstau in Richtung Nord von derzeit ca. 5 Kilometern.

