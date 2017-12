POL-VB: Einbrecher in Ehringshausen unterwegs, Türschloss beschädigt, Einbruch in Bäckerei

Lauterbach (ots) - Medieninformation vom 22.12.2017

Einbrecher in Ehringshausen unterwegs Gemünden (Felda)/Ehringshausen - Unbekannte Einbrecher waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf Diebestour im Gemündener Ortsteil Ehringshausen unterwegs, jedoch ohne Erfolg. Die Spur der Täter zog sich durch den gesamten Ort. Insgesamt wurden der Polizei vier Tatorte gemeldet. Betroffen waren Einfamilienhäuser im Birkenweg, in der Hofackerstraße sowie ein Haus in der Straße "Am Wall" und im Gartenweg. Bei allen Wohnhäusern versuchten die Ganoven entweder die Hauseingangs- oder die Terrassentüren gewaltsam zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Ohne Beute verließen die Unbekannten die Örtlichkeiten wieder. Sie verursachten einen Gesamtschaden von etwa 4500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Türschloss beschädigt Schlitz - Ein Zylinderschloss an einer Hauseingangstür beschädigte ein unbekannter Täter in der Königsberger Straße am Montag, zwischen 18 Uhr und 20 Uhr so sehr, dass es unbrauchbar geworden war. Es entstand ein Sachschaden von Einhundert Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schlitz unter der Rufnummer (0 66 42) 16 47 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Einbruch in Bäckerei Grebenau - In eine Bäckerei brachen in der vergangenen Nacht unbekannte Täter, zwischen 18:15 Uhr und 3:30 Uhr in der Lauterbacher Straße ein. Die Täter schlugen die Scheibe zum Verkaufsraum ein und verschafften sich so Zutritt. Anschließend entwendeten sie ein paar Euro Wechselgeld. Es entstand ein Sachschaden von rund Eintausend Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK

