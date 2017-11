POL-VB: Medieninformation vom 17.11.2017

Lauterbach (ots) - Praxisschild von Hauswand abgeschraubt

Lauterbach - Ein derzeit unbekannter Täter entfernte von einer Hauswand in der Bahnhofsstraße in Lauterbach im Tatzeitraum von Freitag bis Mittwoch ein Praxisschild der "Kinder- und Jugendpsychotherapie". Der Schaden beträgt 500,- Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Zwei Subaru-Pkw sowie zwei Pkw-Kennzeichen entwendet

Romrod/Zell - In der gestrigen Nacht entwendeten unbekannte Täter zunächst von zwei Fahrzeugen die Kennzeichenschilder LM-E 669 sowie VB-DS 1996, die auf einem Gelände im Lägersweg bzw. in der Nähe des dortigen Subaru-Vertragshändlers abgestellt waren. Anschließend entwendeten vermutlich die gleichen Personen zwei fabrikneue Subaru, Typ "Forester" und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Schaden beträgt etwa 70.000,- Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei in Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

