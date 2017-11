POL-VB: Medieninformation vom 16.11.2017

Zu Beitrag: Öl und Säure illegal entsorgt Bildunterschrift: Wer kann Angaben zum Besitzer der entsorgten Kanister machen? Bild-Infos Download

Lauterbach (ots) - Werkzeuge aus Rohbau geklaut

FREIENSTEINAU - In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochabend entwendeten unbekannte Einbrecher mehrere Akku-Elektrowerkzeuge der Marken Makita, Bosch und Devalt aus einem Rohbau in der Straße Die Hohl, nachdem sie dort eingebrochen waren. Das Werkzeug hat einen Wert von etwa 2000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Fort Transit aufgebrochen

ALSFELD - Zwischen Montag und Mittwoch haben unbekannte PKW-Aufbrecher versucht, einen am Ludwigsplatz abgestellten, silberfarbenen Ford Transit aufzuhebeln. Der angerichtete Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro.

Öl und Säure illegal entsorgt

GREBENHAIN - Zwischen Samstag und Montag hat ein Umweltsünder in der Gemarkung Bermutshain insgesamt acht Kanister mit Altölen, Säuren und Laugen illegal entsorgt. Geschehen ist dies am Parkplatz Rodenbachteiche, zwischen Bermutshain und dem Gunzenauer Kreuz. Glücklicherweise waren die Gefahrenstoffe nicht ausgelaufen. Sie wurden durch die Gemeinde fachgerecht entsorgt. Die Polizei in Lauterbach hat Ermittlungen wegen illegaler Abfallentsorgung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06641/971-0.

