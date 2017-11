Lauterbach (ots) - Kennzeichendiebstahl ALSFELD - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte von einem grauen 3-er BWM die Kennzeichen VB-AN 5654. Der PKW war ordnungsgemäß in der Grünberger Straße abgestellt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Einbruch in Schulgebäude SCHOTTEN - Gewaltsam drangen Einbrecher zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen 09.30 Uhr in die Vogelsbergschule im Lindenweg ein. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Türen und Schreibtische angegangen. Offensichtlich waren die Täter auf Bargeld aus, hatten dabei aber keinen Erfolg. Der angerichtet Sachschaden beträgt allerdings mehrere Hundert Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

PKW aufgebrochen SCHOTTEN - Einen Geldbörse mit Bargeld und diversen Dokumenten und Karten entwendeten Langfinger bei einem PKW-Aufbruch in einen hellblauen Audi A 4, in der Eichelsächser Straße, im Stadtteil Rainrod. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 989090 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Citybike gestohlen ALSFELD - Sonntagmorgen, gegen 10 Uhr, wurde im Stockwiesenweg in Altenburg ein Mc Kenzie Citybike im Wert von circa 250 Euro entwendet. Das Fahrrad war dort vor dem Wohnhaus abgestellt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 9 74 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

Wertgegenstände im Auto liegen lassen - Autos aufgebrochen MÜCKE - In beiden Fällen schlug/en der/die Täter in Nieder-Ohmen zu. Ein mobiles Navigationssystem des Herstellers TomTOM, ein Blouson sowie ein Laptop waren Beute eines Autoaufbruchs von Freitag auf Samstag im Finkenweg auf dem Festplatzgelände. Der Wert der aus einem schwarzen Toyota entwendeten Gegenstände wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein blauer Mercedes der B-Klasse in der Gartenstraße aufgebrochen. Die auf dem Beifahrersitz abgelegte braune Kuverttasche konnte unweit des Tatortes aufgefunden werden. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 974-0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

