Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Straßenbahnen kollidieren - Viele Verletzte bei Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Straßenbahnen sind am Donnerstag, 6. August 2026, in Beckhausen mehrere Personen verletzt worden. Gegen 12.30 Uhr befand sich eine Fahrschul-Straßenbahn auf der Strecke Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Stadtsüden. Einige hundert Meter vor der Haltestelle "Willy-Brandt-Allee" kam die Straßenbahn zum Stehen. Eine nachfolgende, mit Fahrgästen besetzte Straßenbahn fuhr nach bisherigem Ermittlungsstand auf die stehende Fahrschul-Straßenbahn auf. Bei dem Zusammenstoß wurden knapp 25 Personen verletzt, nach aktuellem Stand sieben Personen schwer, bei drei weiteren konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Vor Ort wurden die Verletzten erstversorgt, Rettungswagen brachten mehrere Betroffene zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls wurde ein speziell geschultes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bochum angefordert. Beide Fahrtrichtungen der Kurt-Schumacher-Straße mussten für die Dauer der Unfallaufnahme im Bereich zwischen der Emil-Zimmermann-Allee und der Willy-Brandt-Allee über mehrere Stunden hinweg gesperrt werden. Gegen 16.10 Uhr konnte die Fahrbahn in Richtung Buer wieder freigegeben werden, die Sperrung in Fahrtrichtung Innenstadt muss dagegen bis zur Bergung der Straßenbahnen bestehen bleiben.

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