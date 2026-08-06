Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Jugendlicher Räuber und Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in Buer am Mittwoch, 5. August 2026, sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter sowie Zeugen. Ein 14-jähriger Gladbecker hielt sich gegen 18.30 Uhr mit einer Gleichaltrigen aus Gelsenkirchen im Bereich der Kreuzung Röckstraße und Am Spritzenhaus auf. Dort wurden sie von einer dreiköpfigen Gruppe unbekannter Jungen angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs forderte einer der Unbekannten den 14-Jährigen dazu auf, ihm Geld auszuhändigen und tastete dessen Hosentasche ab. Der Gladbecker folgte der Anweisung und konnte nach der Übergabe eines geringen Geldbetrages mit seiner Begleiterin die Örtlichkeit verlassen.

Gesucht werden nun Zeugen. Der Haupttäter ist etwa 14 bis 15 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, hat eine korpulente Statur und kurze Haare. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze, längere Jogginghose. Zu den beiden anderen Jungen aus der Gruppe liegen keine Beschreibungen vor. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an die Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell