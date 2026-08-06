Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Randalierer in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Mittwochmorgen, 5. August 2026, um 8.15 Uhr zur Straße Im Sundern im Stadtteil Schalke-Nord, weil Zeugen einen randalierenden Mann mit einem Messer gemeldet hatten.

Die Einsatzkräfte trafen auf einen 34-jährigen Mann aus Offenbach und forderten ihn unter Androhung des Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) auf, sich auf den Boden zu legen. Der Mann wirkte orientierungslos und zeigte sich unkooperativ gegenüber den Polizeibeamten. Weil er nach den Einsatzkräften trat und schlug, wurde er überwältigt und mit Handfesseln fixiert. Das zuvor mitgeführte Messer stellten die Beamten eben-falls sicher. Der 34-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Drei Beamte wurden bei den Widerstandshandlungen leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

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