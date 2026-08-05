Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bus mit Glasflasche beworfen

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagabend, 4. August 2026, ist ein parkender Linienbus auf der Ewaldstraße in Resse mit einer Glasflasche beworfen worden. Gegen 23 Uhr warf eine 25-jährige Frau aus Essen die Flasche gegen die Frontscheibe des an der Haltestelle "Am Markt" stehenden Busses. Dabei zersprangen Teile der Frontscheibe.

Der 56-jährige Busfahrer wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Alarmierte Einsatzkräfte trafen die 25-Jährige in der Nähe des Busses an. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

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