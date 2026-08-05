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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach einer tatverdächtigen Betrügerin

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer unbekannten Betrügerin sucht die Polizei Gelsenkirchen mithilfe eines Fotos und bittet die Öffentlichkeit um Unterstützung. Die Frau wird verdächtigt, am Dienstagmorgen, 07. Oktober 2025, an einem Geldautomaten der Sparkasse Bulmke-Hüllen, um 10.52 Uhr Bargeld von dem Sparkassenkonto des rechtmäßigen Kontoinhabers abgehoben. Die tatverdächtige Frau wurde durch eine Überwachungskamera an dem Geldautomaten aufgezeichnet. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung des Fotos angeordnet.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8120 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden. Das Bild des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/211953

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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