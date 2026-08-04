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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Motoradfahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagnachmittag, 3. August 2026, kam es in Gelsenkirchen-Rotthausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 48-jährige Motorradfahrer fuhr um 16.52 Uhr entlang der Schwarzmühlenstraße, als zur gleichen Zeit ein 71-jähriger Gelsenkirchener versuchte, von einem Tankstellengelände links in die Schwarzmühlenstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision. Der Motoradfahrer wurde schwerverletzt und mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Dort wurde der Gelsenkirchener stationär aufgenommen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis -2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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