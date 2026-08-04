Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt nach einem versuchten Tötungsdelikt in der Feldmark vom frühen Sonntagmorgen, 2. August 2026. Gegen 0 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine Auseinandersetzung und laute Knallgeräusche an einer Lokalität am Schillerplatz. Vor Ort wurden Personalien von Zeugen festgestellt, Beteiligte des Streits konnten nicht mehr angetroffen werden. Kurz darauf wurde der Polizei gegen 0.40 Uhr ein verletzter 25-jähriger Mann gemeldet, der sich in ein Krankenhaus im Stadtteil Ückendorf begeben hatte. Es ergab sich der Verdacht, dass der Gelsenkirchener zuvor bei der Auseinandersetzung am Schillerplatz mit einer Schusswaffe verletzt worden sein könnte.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, deren Ermittlungen andauern. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell