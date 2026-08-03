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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche: Unbekannter schlägt und verletzt zwei Männer

Gelsenkirchen (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Samstag, 1. August 2026, sucht die Polizei nach einem flüchtigen Täter sowie Zeugen der Tat in der Neustadt. Beamte wurden gegen 22.40 Uhr zu einem Restaurant an der Bochumer Straße gerufen, wo ein 23-Jähriger aus Gelsenkirchen zunächst mit einer etwa zehnköpfigen Personengruppe verbal in Streit geraten war. Im Folgenden schlug ein Unbekannter aus der Personengruppe zunächst den 23-Jährigen und dann seinen 22-jährigen Begleiter aus Dortmund. Als die beiden Angegriffenen flüchteten, warf der unbekannte Mann ihnen noch eine Glasflasche hinterher, mit welcher er den 23-Jährigen traf. Vor Ort wurden die beiden durch eine hinzugerufenen Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. Die Männer aus der zehnköpfigen Gruppe waren etwa 18 bis 21 Jahre alt. Der Angreifer selbst war circa 1,85 Meter groß, hatte kurze, hellbraune Haare und einen kinnlangen, braunen Bart. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt. Zeugen melden sich mit Hinweisen bitte bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Telefonnummern 0209 365 7112 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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