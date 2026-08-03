Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in der Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Mehrere Jugendliche haben offenbar versucht, einen 14-Jährigen in der Feldmark auszurauben. Am Sonntag, 2. August 2026, lief der Gelsenkirchener gegen 13.50 Uhr entlang der Boniverstraße. Dort kamen ihm drei Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 14 Jahren entgegen. Sie versuchten, ihm einen Geldschein aus der Hose zu reißen. Als der 14-Jährige das verhinderte, drohten sie ihm mit einem Taschenmesser. Weil der Gelsenkirchener sich weiterhin weigerte, sein Geld abzugeben, ließ das Trio von ihm ab und flüchtete.

Die drei Tatverdächtigen hatten allesamt schwarze Haare. Darüber hinaus trug einer von ihnen ein blaues T-Shirt und eine schwarze Jeans, ein weiterer trug ein schwarzes T-Shirt. Weitere Angaben konnte der 14-Jährige nicht machen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können oder die die Tat beobachtet haben. Diese Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

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