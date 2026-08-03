Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ermittlungen nach Einzelrennen in Badehose

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag, 2. August 2026, einen hochmotorisierten BMW im Stadtteil Bulmke sichergestellt. Der Fahrer des Wagens missachtete um 13.48 Uhr im Kreuzungsbereich von Wanner Straße und Bismarckstraße im gleichen Stadtteil Anhaltesignale der Beamten, die ihn dort einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen wollten. Der Tatverdächtige flüchtete über teilweise kleine und enge Straßen mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und durchdrehenden Reifen. Dabei nahm er billigend Verkehrsgefährdungen in Kauf. Die Beamten, die unmittelbar die Verfolgung aufnahmen, konnten das Fahrzeug schließlich an der Hohenstauffenallee auffinden. Zeugen gaben an, dass der Fahrer, lediglich mit einer Badehose und einem Tanktop bekleidet, in Richtung Wanner Straße geflüchtet sei. Die Ermittlungen zu seiner Identität dauern an. Die Beamten stellten das Fahrzeug nach einer entsprechenden richterlichen Anordnung als Beweismittel und Spurenträger sicher. Ermittelt wird wegen grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren und wegen Straßenverkehrsgefährdung.

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