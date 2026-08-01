Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter schlägt mit Baseballschläger zu

Gelsenkirchen (ots)

Am 01.08.2026 gegen 00:30 Uhr wurde ein 42-jährige Gelsenkirchener auf der Ewaldstraße in Gelsenkirchen-Resse von einem unbekannten Täter plötzlich von hinten mit einem Baseballschläger geschlagen, als er seine Haustür aufschloss. Ein weiterer Mittäter stand daneben und filmte die Tat. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung. Der Gelsenkirchener wurde durch die Schläge leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1.Männlich, 160cm groß, schwarz gekleidet, schwarze Sturmhaube, ca. 20 Jahre alt. 2. Männlich, 160-165cm groß, schwarz gekleidet, schwarze Haare, ca. 20 Jahre alt.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Entsprechende Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7510 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

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