Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verfolgungsfahrt auf Motorroller endet mit Unfall - Zwei Schwerverletzte

Gelsenkirchen (ots)

Ein Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen hat in der Nacht von Mittwoch, 29. Juli 2026, auf Donnerstag, 30. Juli 2026, um 23.45 Uhr auf der Bahnhofstraße einen mit zwei Personen besetzten Motorroller festgestellt. Da das Fahrzeug durch die Fußgängerzone fuhr, kein Kennzeichen angebracht war und beide Personen keinen Helm trugen, sollte eine Kontrolle durchgeführt werden. Der Motorroller fuhr in Richtung des Heinrich-König-Platzes als die Einsatzkräfte das Blaulicht einschalteten. Der Fahrzeugführer machte den Anschein, nach links in die Ahstraße abzubiegen, jedoch kam es vorher zu einer Kollision mit einem 16-jährigen Gelsenkirchener, der mit seinem Fahrrad über den Heinrich-König-Platz fuhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte lag der 18-jährige Rollerfahrer aus Gelsenkirchen unter seinem Fahrzeug und war eingeklemmt, während sein Sozius bereits zu Fuß geflüchtet war. Der Fahrradfahrer lag ebenfalls schwer verletzt am Boden. Die Beamtinnen leisteten bei beiden Verletzten Erste Hilfe, bis der hinzugerufenen Rettungsdienst eintraf und die weitere medizinische Versorgung übernahm. Beide Männer wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei Bochum übernahm die Spurensicherung vor Ort. Gegen den 18-Jährigen wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, fahrlässiger Körperverletzung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

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