Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Gelsenkirchener Altstadt wurde am Mittwoch, 29. Juli 2026, ein siebenjähriges Kind schwer verletzt. Gegen 17 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto über die Ringstraße. Kurz nachdem der Essener in die Elisabethstraße abgebogen war, trat der Junge zwischen den am Fahrbahnrand geparkten Autos hervor auf die Fahrbahn. Trotz niedriger Geschwindigkeit des Autos war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern. Hierbei wurde das Kind aus Mettingen schwer verletzt. Im weiteren Verlauf wurde der Minderjährige in Begleitung seiner Mutter vom Rettungsdienst in ein Gelsenkirchener Krankenhaus gebracht.

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