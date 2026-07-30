Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Personen erleiden schwere Verbrennungen durch Stichflamme von Feuerschale

Gelsenkirchen (ots)

Wegen fahrlässiger Körperverletzung mit zwei Schwerverletzten in der Resser-Mark am frühen Donnerstagmorgen, 30. Juli 2026, ermittelt die Polizei. Beamte wurden gegen 1.05 Uhr zu einer Gaststätte an der Wiedehopfstraße gerufen. Dort habe ein 35-jähriger Gladbecker bei einer Feier eine entzündbare Flüssigkeit in eine bereits brennende Feuerschale geschüttet, wodurch wiederum eine immer größer werdende Flamme entstanden sei. Von dieser Stichflamme wurden eine 41 Jahre alte Frau aus Dissen am Teutoburger Wald und ein 36-jähriger Dortmunder erfasst und schwer verletzt. Sie wurden anschließend in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen, um die schweren Verbrennungen zu behandeln. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 35-jährigen Tatverdächtigen fiel positiv aus, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

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