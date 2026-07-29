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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 2. Folgemeldung: Ermittlungen nach Böllerwürfen in Buer/Tatverdächtige ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Nach den Böllerwürfen in Richtung eines Autos beziehungsweise Hauses einer Landtagsabgeordneten in Gelsenkirchen hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Am Dienstagabend, 28. Juli 2026, hat sich gegen 17.30 Uhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher im Beisein seiner Mutter auf der Polizeiwache im Ortsteil Buer gestellt. Anschlussermittlungen führten zur Identifizierung von zwei weiteren Jugendlichen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Der 16-Jährige gab an, nicht gewusst zu haben, dass in dem betroffenen Haus eine Politikerin wohnt. Er legte außerdem fünf handelsübliche Silvester-Böller vor, die augenscheinlich gleich denen sind, die auch am Tatort gezündet wurden. Die Ermittlungen gegen die drei 14, 15 und 16 Jahre alten Gelsenkirchener dauern an. Aktuell ist nicht von einer politisch motivierten Straftat auszugehen. Unsere weiteren Pressemitteilungen zum Sachverhalt finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/51056/6323000

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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