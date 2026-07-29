Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor Polizei endet in Handschellen

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen hat am Dienstagnachmittag, 28. Juli 2026, um etwa 15.30 Uhr, auf der Bismarckstraße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass der Fahrer des Autos seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Während die Personalien und der Führerschein des Gelsenkircheners kontrolliert wurden, stieg dieser wieder in sein Auto und fuhr davon. Die Beamten der Polizei schalteten daraufhin ihr Blaulicht und das Martinshorn ein und verfolgten das Fahrzeug durch den Stadtteil Bismarck. Nach etwa zwei Kilometern kam das Auto zum Stehen und der 37-Jährige setzte seine Flucht zu Fuß fort. Nach wenigen Metern konnte der Mann durch die Beamten festgehalten und fixiert werden. Zwei Polizistinnen wurden hierbei leicht verletzt, verblieben jedoch dienstfähig. Den Gelsenkirchener erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen.

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